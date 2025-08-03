شكرا لمتابعة خبر عن المسند: 4 أسباب تجعل البحر الأحمر والخليج العربي الأكثر حرارة صيفًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، عن أسباب اعتبار البحر الأحمر والخليج العربي من أكثر بحار العالم حرارة في فصل الصيف.

وقال المسند، عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”، إن الأسباب هي:

أولًا: وقوعهما ضمن نطاق مدار السرطان، ما يجعل أشعة الشمس تسقط عموديًا عليهما صيفًا.

وثانيًا: انغلاقهما الجغرافي النسبي، ما يقلل من تبادل المياه مع المحيطات المفتوحة.

وثالثًا: صفاء الأجواء وقلة السحب معظم أيام السنة، ما يعزز الامتصاص الحراري المباشر للمياه.

رابعًا: شح الأمطار وانعدام مصبات الأنهار الكبرى، ما يقلل من تجدد المياه وتلطيفها.

ونوه المسند بوجود عوامل أخرى تتعلق بالملوحة والعمق والتيارات، ويطول شرحها، والله أعلم.