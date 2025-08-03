شاهد بالفيديو.. فتاة سعودية تفقد سيارتها في حريق وتُكافأ بسيارة جديدة لهذا السبب العجيب!

في مشهد أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، احترقت مركبة فتاة بالكامل دون أن يتضرر كوب القهوة الذي كانت قد اشترته لتوها من إحدى فروع "عنوان القهوة"، وهو ما دفع إدارة العلامة التجارية إلى اتخاذ خطوة غير متوقعة، بإهدائها سيارة جديدة بالكامل.

فتاة سعودية تفقد سيارتها في حريق وتُكافأ بسيارة جديدة لهذا السبب العجيب!

القصة بدأت حين نشرت الشابة مقطع فيديو يوثق لحظة احتراق سيارتها بالكامل، بينما ظهر كوب القهوة في مكانه دون أن يتأثر، مما أثار تعليقات الآلاف حول "صلابة" الكوب ومتانة التغليف، إضافة إلى تعاطف واسع مع الفتاة التي لم تُصب بأذى.

وقد تم تسليم السيارة الجديدة للفتاة في حفل بسيط، نشرت تفاصيله الشركة عبر منصاتها الرسمية، مؤكدة التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ودعمها للقصص التي تُلهم الجمهور وتعكس روح الصمود والتفاؤل.

يُذكر أن هذه اللفتة لاقت إشادة واسعة بين السعوديين الذين أثنوا على مبادرة "عنوان القهوة"، واعتبروها نموذجًا ملهمًا في تسويق المسؤولية الاجتماعية بشكل ذكي وإنساني، يجمع بين الدعم الحقيقي والتفاعل الإيجابي مع العملاء.

لمشاهدة الفيديو على منصة يوتيوب انقر على الرابط: https://youtube.com/shorts/5ZnlzIisRX4?si=5GJZEg22ivzJ8MaL