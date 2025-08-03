أخبار من السعودية.. خلال شهر.. إنقاذ 90 حالة من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية في مكة

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر يوليو 2025، مسار الجلطات القلبية والسكتات الدماغية لـ90 حالة طارئة، في إطار الجهود المستمرة لتحسين سرعة الاستجابة وجودة الرعاية المقدمة للحالات الحرجة.

وشهدت المنطقة تفعيل مسار الجلطات القلبية لـ46 حالة، جاءت مدينة جدة في الصدارة بـ27 حالة، تلتها العاصمة المقدسة بـ13 حالة، ثم محافظة الطائف بـ6 حالات.

أما في ما يخص مسار السكتات الدماغية، فقد تم تفعيله لـ44 حالة، تصدّرت جدة أيضًا بـ23 حالة، تلتها العاصمة المقدسة بـ18 حالة، فيما سجلت الطائف 3 حالات. تحسين فرص النجاة ويُعد تفعيل هذه المسارات أحد أهم برامج الهيئة في التعامل مع الحالات الطارئة عالية الخطورة، حيث يساهم في تقليص زمن الاستجابة وتحسين فرص النجاة من خلال التنسيق المباشر مع المستشفيات المرجعية، وضمان جاهزية الفرق الإسعافية والتجهيزات الطبية المتقدمة.

وتؤكد الهيئة استمرارها في رفع كفاءة الاستجابة الإسعافية وتعزيز التكامل مع الشركاء في القطاع الصحي لتحقيق أعلى مستويات الأداء والخدمة للمستفيدين في المنطقة.