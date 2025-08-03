أخبار من السعودية.. القصيم.. إطلاق حملة ميدانية للكشف المبكر عن السكري واعتلال الدهون

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - أطلق تجمع القصيم الصحي حملة صحية توعوية للكشف المبكر عن داء السكري واعتلال الدهون، استهدفت عددًا من الجهات الحكومية والمساجد والمنتزهات والأماكن العامة في مختلف أنحاء منطقة القصيم، ضمن جهود التجمع لتعزيز الوقاية الصحية وتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع.

الاستشارات الصحية الفورية

وأوضح التجمع أن الحملة تهدف إلى الكشف المبكر عن حالات الإصابة بداء السكري وارتفاع الدهون، مما يساهم في التدخل العلاجي في مراحل مبكرة، والتحكم بمستويات السكر والدهون في الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالمضاعفات المزمنة، مثل أمراض القلب والكلى والعيون.وأضاف التجمع أن الحملة تأتي ضمن برامجه التوعوية المستمرة الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المجتمع، وتفعيل الدور الوقائي من خلال الوصول إلى المواطنين والمقيمين في أماكن تواجدهم، وتقديم الفحوصات المجانية والاستشارات الصحية الفورية.ولاقت الحملة تفاعلًا من مختلف فئات المجتمع، في ظل تزايد الاهتمام بالوقاية من الأمراض المزمنة، وسعي التجمع إلى تمكين المجتمع من تبني نمط حياة صحي ومستدام، وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030م التي تهدف لتقديم رعاية صحية و توعوية شاملة.