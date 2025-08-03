اخبار السعوديه

المملكة تُدين بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً أن تلك الممارسات تؤجج الصراع في المنطقة.
وشددت المملكة على مطالبتها المتواصلة للمجتمع الدولي بوقف ممارسات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، والتي تقوّض جهود السلام بالمنطقة.

