أخبار من السعودية.. القيادة تهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى استقلال بلاده

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 03:27 مساءً كتب شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس الفريق الأول عبدالرحمن تياني رئيس جمهورية النيجر رئيس الدولة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.





