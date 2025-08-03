اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. المملكة تُدين بشدة ممارسات الاحتلال الاستفزازية بحق المسجد الأقصى

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية بأشد العبارات الممارسات الاستفزازية المتكررة من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدةً أن تلك الممارسات تؤجج الصراع في المنطقة.
وشددت المملكة على مطالبتها المتواصلة للمجتمع الدولي بوقف ممارسات مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، والتي تقوّض جهود السلام بالمنطقة.

