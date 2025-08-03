إنجاز تقدم 80% في مسار التخصصي بالمدينة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن تحقيق نسبة إنجاز تصل إلى 80% في تنفيذ مشروع “مسار التخصصي” بحي حمراء الأسد. يأتي هذا الإنجاز في إطار التزام الأمانة بتطوير البنية التحتية والمرافق الترفيهية والبيئية، بهدف تحسين جودة الحياة.

المشروع الذي يمتد على مساحة تزيد عن 113 ألف متر مربع، يُعد من أبرز المشاريع التي تجمع بين الاستدامة البيئية والأنشطة الرياضية والترفيهية. يهدف المشروع إلى خدمة مختلف شرائح المجتمع من العائلات والزوار وعشاق الرياضة والمشي.

تتضمن المساحة الخضراء في المشروع ما يقدر بـ 65,000 متر مربع، تشكل 58% من المساحة الإجمالية. كما يضم المشروع مسارًا للدراجات الهوائية بطول 1650 مترًا، وممرات داخلية بطول 11500 مترًا، بالإضافة إلى مناطق للألعاب والرياضة ومناطق للأطفال.

تم توفير بنية تحتية متقدمة في المشروع، بالإضافة إلى مواقف للسيارات وعناصر فرش وخدمات متكاملة. يهدف المشروع إلى توفير تجربة ترفيهية آمنة وممتعة للزوار في مختلف الأوقات.

يعد مشروع “مسار التخصصي” بحي حمراء الأسد بالمدينة المنورة خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جاذبية المنطقة كوجهة سياحية وترفيهية متميزة.

البنية التحتية المتقدمة والمرافق الترفيهية والبيئية في المشروع تعكس التزام الأمانة بتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.