إصابة 23 شخصاً بينهم فتيات في حادث سقوط لعبة ملاهي في “الهدا الطائف”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في حادثة مروعة شهدتها مدينة الطائف مساء اليوم الأربعاء، تعرضت إحدى ألعاب الملاهي بمنطقة الهدا لسقوط مفاجئ أثناء تشغيلها. وقد أسفر هذا الحادث عن إصابة 23 شخصًا، بينهم عدد من الفتيات، حيث وصفت ثلاث حالات منها بالخطيرة.

وفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر موثوقة، فإن الحادثة وقعت عندما كانت مجموعة من الفتيات على متن اللعبة، قبل أن تسقط بشكل مفاجئ، مما تسبب في إصابات متفاوتة الخطورة بين المتنزهين.

فور تلقي البلاغ، باشرت الجهات الأمنية والإسعافية موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وقد بدأت الجهات المختصة التحقيق في أسباب الحادث وملابساته على الفور.

وأفاد أحد أقرباء المصابات بأن اثنتين من قريباته تعرضتا لإصابات خطيرة، وهما حاليًا تحت رعاية طبية مكثفة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية والمعنية تعمل بجد لضمان سلامة وأمان الجميع في مثل هذه الأماكن الترفيهية. وسنوافيكم بالمزيد من التفاصيل حال توفرها.