مكان مثالي لممارسة الرياضة: مراكز لياقة بدنية مجهزة للمشي والجري على مدار السنة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في خطوة مبتكرة لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة، قامت جمعية المشي والجري في الأحساء بالتعاون مع أمانة الأحساء بإطلاق مبادرة جديدة ومبتكرة تحمل اسم “المول الصحي”. هدفت هذه المبادرة إلى تحويل المراكز التجارية (المولات) إلى بساط ممهد لممارسة الرياضة بشكل يومي ومنتظم.

تأثير إيجابي على الصحة العامة

رئيسة المجلس، أماني العمير، أكدت أن هذه المبادرة ستحقق تأثيرًا إيجابيًا على صحة السكان من خلال تحسين اللياقة البدنية، وخفض نسب السمنة والسكري وأمراض القلب. كما سترفع الوعي الصحي بين الأفراد وتشجعهم على ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومحفزة.

نشاطات متنوعة ومفيدة

تشمل الأنشطة التي يقدمها المول الصحي مسارات مشي محددة داخل المول، فعاليات رياضية أسبوعية، فحوصات صحية، وأنشطة توعوية وتثقيفية في مجال الصحة والتغذية. بالإضافة إلى توفير منصة إلكترونية لحجز المواعيد والتواصل مع الجهات المعنية.

تحسين الصحة والحيوية

من المتوقع أن تساهم مشاركة الأفراد في أنشطة المول الصحي في تحسين الدورة الدموية، وتقليل التوتر والقلق، وزيادة الطاقة والنشاط اليومي. وبالتالي، تعزيز نمط حياة صحي لدى العائلة بأسرها.

فرصة مميزة للجميع

بفضل هذه المبادرة الرائدة، يمكن للجميع الاستمتاع بفوائد الرياضة والحفاظ على صحتهم طوال العام في بيئة مريحة وآمنة. انضموا إلى مبادرة “المول الصحي” واستفيدوا من فرصة فريدة لتحسين جودة حياتكم وصحتكم.