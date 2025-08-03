شكرا لمتابعة خبر عن طفل سعودي يخطف الأنظار في ميلانو بفخره بوطنه: سعوديتنا ما تتقارن بدولة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - خطف طفل سعودي الأنظار بعد ظهوره في مقطع فيديو خلال زيارته إلى مدينة ميلانو الإيطالية، حيث عبر بكل فخر عن اعتزازه بالمملكة.

ووجه للطفل سؤال في المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من مذيع مصري يسأله: “ما الشيء الذي رأيته هنا وتتمنى وجوده في السعودية؟”.

ليجيب الطفل بثقة : “كل شيء عندنا في السعودية، وهي ما تقارن بأي دولة… ما في شيء هنا مميز عن السعودية، وسعوديتنا أحسن من ميلانو.”

وأضاف: “السعودية مو دولة عادية”، كاشفًا عن حلمه بأن يصبح طيارًا في المستقبل.

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحد الرواد قائلاً: ” لاحظت إن الجيل الجديد ذا كامل، ومن ضمنهم أولادي، فيهم حب جدًا جدًا جدًا للسعودية، لمجرد بس تنطق باسمها. اكتشفت إن السبب الحقيقي هو الاحتفالات بالتأسيس واليوم الوطني، هي نمت الحب لهم.