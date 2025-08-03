أخبار من السعودية.. الضمان الاجتماعي.. استعرض الدفعات المالية في 4 خطوات

تأثر الاستحقاق

اجمالي دخل أفراد الأسرة

امتلاك الفرد لسيارتين أو أكثر والأسرة لأكثر من 3 سيارات

وجود أكثر من عاملين منزليين (ماعدا العمالة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة)

الأصول المملوكة

شروط الاستخدام

أن يكون أحد المستفيدين من الاعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة.

أن يكون الاعتراض خلال 90 يوما من تاريخ إيقاف الإعانة.

إرفاق تقرير طبي اذا كان سبب الإيقاف تصنيف الإعاقة.

إرفاق ما يثبت عدم وجود دخل شهري يتجاوز الحد المانع.

إرفاق تعريف راتب من التأمينات الاجتماعية أو أحدى الجهات الحكومية.

يتأثر استحقاق المعاش في نظام الضمان الاجتماعي بعدة عامل، سواء على سواء الدخل أو امتلاك الأصول، ومن بينها اقتناء السيارات.وحدد نظام الضمان، العوامل المؤثرة على استحقاق المعاش وهي كالتالي:يوضح الضمان الاجتماعي أن شروط استخدام خدمة الاعتراض على إيقاف الإعانة المالية لذوي الإعاقة كالآتي: