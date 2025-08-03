اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. إطلاق مسارات جديدة لحافلات الرياض لربطها بشبكة قطار المدينة

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 01:39 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت هيئة النقل العام بمدينة الرياض عن بدء تشغيل مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض، اعتبارًا من اليوم الأحد، بهدف تعزيز التكامل مع شبكة قطار الرياض.


وأوضح الحساب الرسمي للنقل العام عبر منصة "إكس" أن المسارات الجديدة تشمل:

  • المسار 954: يربط بين مساري القطار البرتقالي والبنفسجي عبر محطة النسيم.
  • المسارين 956 و957: يخدمان مسار القطار البرتقالي من خلال محطة شارع حسان بن ثابت.
ويأتي هذا التوسع ضمن جهود الهيئة لتعزيز تغطية شبكة الحافلات وربطها بمحطات القطار، وذلك بعد إعلان سابق عن إضافة عدد من المناطق الجديدة إلى الشبكة.

