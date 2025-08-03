أخبار من السعودية.. عودة المشرفين للمدارس بعد 8 أيام.. و”حضوري“ يرصد الانضباط من اليوم الأول



وأكدت الوزارة أن إدارات الموارد البشرية في إدارات التعليم ستتولى متابعة عملية الانضباط الوظيفي ابتداءً من أول يوم للعودة، وذلك من خلال رصد حضور الموظفين عبر تطبيق ”حضوري“، الذي يمثل أحد أدوات التحول الرقمي المستخدمة لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء الإداري داخل البيئة التعليمية.

أخبار متعلقة إطلاق مسارات جديدة لحافلات الرياض لربطها بشبكة قطار المدينة ”هدف“: 54 ألف مستفيد من دعم التدريب.. و92% نسبة الاستدامة الوظيفية الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 01:39 مساءً كتب شريف احمد - تبدأ بعد ثمانية أيام، وتحديدًا يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس الجاري، عودة المشرفين التربويين وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية إلى المدارس، إيذانًا بانطلاق الاستعدادات الميدانية للعام الدراسي الجديد 1447 هـ - 1448 هـ، وسط ترتيبات تنظيمية مبكرة وضعتها وزارة التعليم لضمان انطلاقة تعليمية فاعلة وجاهزية شاملة في مختلف مناطق المملكة.وأكدت الوزارة أن إدارات الموارد البشرية في إدارات التعليم ستتولى متابعة عملية الانضباط الوظيفي ابتداءً من أول يوم للعودة، وذلك من خلال رصد حضور الموظفين عبر تطبيق ”حضوري“، الذي يمثل أحد أدوات التحول الرقمي المستخدمة لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء الإداري داخل البيئة التعليمية.وأوضحت ”التعليم“ أن اعتماد تطبيق ”حضوري“ يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط الالتزام المهني وضمان جاهزية الكوادر من اليوم الأول، مشيرة إلى أن التطبيق يُمكّن الجهات المختصة من مراقبة مستويات الحضور والانصراف بدقة وشفافية، دون الحاجة إلى تدخل يدوي.



ويلي عودة الإداريين والمشرفين التربويين بيوم الأحد الموافق 17 أغسطس، عودة المعلمين الممارسين رسميًا لأداء مهامهم التعليمية، على أن يُستأنف الدوام المدرسي الكامل للطلاب والطالبات يوم الأحد 24 أغسطس، في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمختلف المراحل الدراسية.

وتندرج هذه الخطوات ضمن خطة تهيئة ميدانية متكاملة وضعتها الوزارة لتأمين انطلاقة سلسة للعام الدراسي، تشمل التأكد من جاهزية المدارس، واستكمال توزيع الكتب والمقررات، وتنفيذ برامج الإعداد المهني، إلى جانب تجهيز المرافق الفنية والتقنية، بما يتوافق مع متطلبات السلامة وجودة التعليم.

كما يُنتظر أن تشهد المدارس خلال هذه المرحلة اجتماعات تنسيقية وورش عمل تستهدف رفع كفاءة الكوادر التعليمية والإدارية، وتعزيز جاهزية البيئة المدرسية، بما يسهم في تحسين نواتج التعلّم وتحقيق مستهدفات وزارة التعليم في ضوء رؤية المملكة 2030.

وشددت الوزارة على أهمية التزام كافة منسوبي التعليم بالمواعيد المحددة للعودة، مؤكدة أن الجدية في الانطلاقة تنعكس على جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، مشيرة إلى أن الرقابة الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من أدوات الإدارة التعليمية الحديثة.



عودة المعلمين