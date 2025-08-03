خطر الغياب عن استخدام أدوات السلامة يهدد سلامة زوار الاستراحات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في فصل الصيف، تعاني الاستراحات المؤجرة التي تستقبل الزوار والعائلات من نقص في أدوات السلامة الأساسية. حيث تفتقر تلك الاستراحات إلى حقائب الإسعافات الأولية، وأدوات الطفو، وحبال الإنقاذ، وسترات النجاة.

زيادة الحوادث خلال إجازة الصيف

تشهد الاستراحات الكثير من الحوادث البسيطة والخطرة خلال فصل الصيف، وهذا رغم زيادة عدد الزوار. وفي مدينة جدة، ارتفعت نسبة الحجوزات إلى 90%، مما يعكس الازدحام الكبير الذي تشهده تلك المناطق.

توصيات الدفاع المدني للوقاية من الغرق

من جانبه، حدد الدفاع المدني منصة (x) طرق الوقاية من الغرق في المسابح، من بينها عدم ترك الأطفال بمفردهم في المسابح، وتوفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة وعمل أرضية مانعة للانزلاق على الحواف.

نداء لتوفير الإسعافات الأولية

أكد الزائر عبدالعزيز اليامي على ضرورة توفير حقائب الإسعافات الأولية في جميع الاستراحات، بعد تعرض ابنته لجروح بسيطة في أحد المسابح وعدم توفر أدوات الإسعاف في الوقت المناسب.

نقص في حبال الإنقاذ والسترات النجاة

كما أشار كامل ياسر إلى نقص في حبال الإنقاذ وعدم توفير السترات النجاة في المسابح، الأمر الذي يعرض الزوار للخطر ويزيد من فرص وقوع الحوادث.

دعوة لتشديد الرقابة وتوفير السلامة

تحث الدعوات على تشديد الرقابة وتوفير وسائل السلامة الأساسية في المسابح، بما في ذلك حرص المشرفين على الأطفال وتوفير حقيبة الإسعافات الأولية وحبال الإنقاذ والسترات النجاة.

وسائل سلامة أساسية في الاستراحات

صندوق إسعافات أولية مجهز.

طفايات حريق.

وسائل إنذار الحريق.

أسوار آمنة حول المسابح.

أرضيات غير زلقة.

إضاءة كافية.

إغلاق محكم للكهرباء المكشوفة.

كاميرات مراقبة.

إرشادات وتعليمات سلامة معلقة.

أبواب ومفاتيح أمان للمخازن والمناطق الخطرة.

سعيد راشد يؤكد على أهمية سلامة المستأجرين

يختتم مالك الاستراحة، سعد راشد، بتأكيد على أهمية توفير وسائل السلامة داخل الاستراحات لحماية سلامة المستأجرين وتجنب وقوع حوادث مؤسفة.