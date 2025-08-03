أخبار من السعودية.. ”هدف“: 54 ألف مستفيد من دعم التدريب.. و92% نسبة الاستدامة الوظيفية

استدامة وظيفية

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 11:54 صباحاً كتب شريف احمد - كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“ عن استفادة أكثر من 54 ألف مواطن ومواطنة من برنامج دعم التدريب خلال عام 2024، في إطار جهود الصندوق لتمكين الكوادر الوطنية ورفع جاهزيتها لسوق العمل.وأوضح التقرير السنوي الصادر عن ”هدف“ أن إجمالي عدد المستفيدين النشطين بلغ 54,279 مستفيدًا، شكّل الذكور منهم نحو 67%، مقابل 33% من الإناث، مؤكدًا أن البرنامج يهدف إلى تطوير المهارات الوطنية في القطاعات الخاصة وغير الربحية، بما يعزز فرص التوظيف ويواكب متغيرات السوق المحلي والعالمي.وأشار التقرير إلى أن منتج ”مهارات“ استحوذ على النسبة الأكبر من المستفيدين بواقع 44%، فيما توزعت النسب الأخرى على الشهادات المهنية الاحترافية والشراكات الاستراتيجية بنسبة 24% لكل منهما، بينما بلغت نسبة المستفيدين من اتفاقيات دعم التدريب 8%.وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق من حيث عدد المستفيدين بنسبة 34%، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 21%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 20%، فيما جاءت المدينة المنورة بنسبة 6%، ومنطقة القصيم بنسبة 4%.وسجل الصندوق نسبة استدامة وظيفية للمستفيدين من البرنامج وصلت إلى 92%، في إشارة إلى فاعلية مخرجات التدريب في تثبيت الوظائف وتعزيز الاستقرار المهني.وبين ”هدف“ أن البرنامج يقدم ثمانية منتجات متنوعة، تشمل دعم تدريب الباحثين عن عمل، التدريب المرتبط بالتوظيف، تدريب الموظفين بالشراكة مع أصحاب العمل، دعم الشهادات الاحترافية، برنامج ”مهارات“، دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى منتج ”هدف القيادة“.