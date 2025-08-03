شكرا لمتابعة خبر عن رجل ينتقد ارتداء البشت في حفلات الزفاف: ليلة في العمر لشخص واحد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثار رجل جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في مقطع فيديو ينتقد فيه ارتداء المدعوين في حفلات الزفاف للبشت، معتبرًا أن هذه الليلة تخص العريس فقط.

وقال الرجل في المقطع الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي : “تدخل الزواج تلقى 300 شخص، و150 منهم لابسين بشوت، هي ليلة في العمر لشخص واحد، يعني أنت مو محتاج تلبسه.”

ولقي المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” العريس وأهله لهم الحق في طرد أي شخص يلبس البشت سواءً كبار سن أو تجار أو مناصب إلخ.”

وأضاف:” البشت لـ 4 اشخاص فقط العريس وأبوه أحياناً والشيخ والقاضي فقط وبعض الشيوخ والقضاه ما يلبسوا إلا إذا المعرس قريبهم، لكن فيه حالات مستثناه إذا الزواج بين قبيلتين مختلفة وكذا صعبة تعرف منهم أصحاب البشوت وصعبة تمنعهم.”