الحصيني: العد التنازلي لرحيل الصيف بدأ والخريف فلكيًا 22 سبتمبر

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن أكثر من نصف فصل الصيف قد مضى، مشيرًا إلى أن الأجواء التي نعيشها تعد صيفية عادية تتخللها موجات حر ضمن المعدلات السنوية الطبيعية.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “ظهور نجم سهيل في الأول من شهر ربيع الأول 1447هـ، يعد مؤشرًا واضحًا على بدء العد التنازلي لرحيل الصيف”.

كما أضاف أن دخول فصل الخريف فعليًا سيكون في 14 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 6 سبتمبر 2025، في حين أن دخوله فلكيًا سيكون في 30 من الشهر نفسه، الموافق 22 سبتمبر.