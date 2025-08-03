أخبار من السعودية.. طقس الأحد.. استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 8 مناطق

البحر الأحمر

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى مترونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 05:55 صباحاً كتب شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على مدن المملكة، منبها من استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 8 مناطق.حسب بيان الأرصاد، يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة تصل إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الواصل لجازان.