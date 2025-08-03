شكرا لمتابعة خبر عن المسند: أغسطس الشهر الأمثل لزيارة عسير وجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عبدالله المسند، أن شهر أغسطس يعد وفقاً للسجلات المناخية التاريخية أفضل شهر في السنة لزيارة منطقة عسير، نظراً لكونه يحظى بنحو 40% من متوسط عدد الأيام الممطرة خلال العام، وهي النسبة التي تنسحب بدرجة ما على منطقة جازان أيضاً.

وأضاف المسند أن أغسطس يأتي في المرتبة الأولى من حيث كمية الأمطار بعد أشهر فصل الربيع، مشيراً إلى أنه خلال هذا الشهر تضعف ثم تتلاشى رياح البوارح النشطة المثيرة للغبار، نتيجة تشكل منخفض جوي وسط المملكة، ما يؤدي إلى تغير اتجاه الرياح الشمالية السائدة في يونيو ويوليو.

وأوضح أن المنطقة الشرقية تعد الأشد حرارة في المملكة خلال أغسطس، حيث تزداد فيها معدلات الرطوبة بشكل خانق بسبب ضعف رياح البوارح الشمالية.