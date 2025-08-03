شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق اختبار الميول المهنية لطلاب الثانوي الإثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تغلق إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بعد غدٍ الإثنين اختبار تحديد الميول المهنية والأكاديمية للطلاب والطالبات المنتقلين إلى الصفين الأول والثاني الثانوي، والذي ينفذ عبر منصة مدرستي، وذلك ضمن استعدادات العام الدراسي الجديد.

ويهدف المقياس إلى دعم الطلاب في بناء مستقبلهم الدراسي والمهني على أسس علمية، من خلال اكتشاف ميولهم وتحديد المسار الأنسب لقدراتهم واهتماماتهم.

وأوضحت الوزارة أن المقياس يعد أداة محورية في نظام مسارات الثانوية، إذ يسهم في توجيه الطلبة نحو التخصصات التي تتناسب مع مهاراتهم، مما يساعدهم على تحقيق التوازن بين الميول والقدرات، ويعزز استقرارهم النفسي والشعور بالانتماء داخل البيئة التعليمية.

كما يوفر المقياس قاعدة بيانات دقيقة تساعد المعلمين والموجهين وأولياء الأمور في تقديم الدعم المناسب للطلاب خلال رحلتهم التعليمية، ويسهم في تقليل معدلات الرسوب والتسرب من التعليم، إلى جانب تعزيز دافعية الطلاب للتعلم والتميز الأكاديمي.

وبينت الوزارة أن نتائج المقياس تستخدم كأحد معايير التسكين في المسارات التخصصية، إلى جانب المعدل العام للطالب في السنة الأولى المشتركة، ودرجاته في المواد المرتبطة بالمسار التخصصي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تطوير التعليم الثانوي، وتمكين الطلاب من اتخاذ قرارات مستقبلية مبنية على الوعي والإدراك الكامل لميولهم وفرصهم المهنية.