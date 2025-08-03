أخبار من السعودية.. أجواء حارة وأمطار.. بيان درجات الحرارة ونسب الرطوبة على مدن المملكة

درجات الحرارة

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 43 32 65 سحب رعدية ممطرة/ أتربة مثارة المدينة المنورة 41 31 30 غائم جزئى / رياح نشطة الرياض 45 32 15 صحو إلى غائم جزئي جدة 41 32 80 صحو إلى غائم جزئي الدمام 46 32 45 رياح نشطة أبها 30 20 85 أمطار متوسطة إلى غزيرة تبوك 37 26 50 صحو بريدة 44 28 20 غائم جزئي حائل 40 24 20 غائم جزئى / رياح نشطة الباحة 28 20 80 أمطار خفيفة إلى متوسطة عرعر 43 28 30 صحو سكاكا 42 24 35 صحو جازان 39 32 80 أمطار خفيفة إلى متوسطة نجران 39 30 25 أمطار خفيفة إلى متوسطة الخرج 46 32 20 رياح نشطة المجمعة 43 28 20 صحو إلى غائم جزئي وادي الدواسر 46 31 20 رياح نشطة / أتربة مثارة الدوادمي 41 28 20 امطار خفيفة شرورة 44 30 20 امطار خفيفة

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية طريف 39 24 50 رياح نشطة / أتربة مثارة الطائف 33 24 65 أمطار خفيفة إلى متوسطة القنفذة 37 30 80 أمطار رعدية / رياح نشطة ينبع 43 31 80 رياح نشطة العلا 40 29 40 رياح نشطة الأحساء 48 33 15 رياح نشطة / أتربة مثارة حفر الباطن 46 31 15 صحو بيشة 39 28 40 رياح نشطة / أتربة مثارة الوجه 36 28 75 صحو رفحاء 43 28 20 صحو القريات 38 22 65 رياح نشطة / أتربة مثارة السودة 24 14 85 أمطار متوسطة إلى غزيرة روضة التنهات 47 32 15 رياح نشطة صحراء الدهناء 47 32 15 رياح نشطة الصمان 48 32 15 رياح نشطة / أتربة مثارة

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 01:35 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية ونسب الرطوبة المتوقعة، على مدن المملكة اليوم الأحد.وتصدرت الأحساء قائمة الأعلى حرارة بـ48 مئوية، فيما سجلت الدمام وحفر الباطن 46، والعاصمة الرياض 45 ومكة 43 والمدينة 41 درجة.وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية كالتالي: