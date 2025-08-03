غرامة 10 الف ريال وسجن 3 سنوات لموظف خطوط في السعودية بتهمة التحرش بطفلة مسافرة.. تفاصيل

اصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكما بالسجن مدة ثلاث سنوات لموظف خطوط في السعودية يعمل في إحدى شركات الطيران، وتغريمه مبلغ 10000 آلاف ريال، بتهمة تقبيله لجبين طفلة مسافرة.

قال محامي القضية أن أحداث الواقعة وقعت أثناء تواصل الموظف مع إحدى المسافرات، حيث نشب خلاف بين الطرفين وارتفع صوت المسافرة ما أدى إلى خوف ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا حسب قوله فقبّل رأسها وربت على كتفها،في محاولة منه لتهدئتها وهو ما اعتبرته والدتها تصرفًا غير مقبول، فتقدمت بدعوى تتهمه بالتحرش.

واستنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( مـ / 96)،حكمت الدائرة بسجن المدعى عليه مدة ثلاث سنوات يحتسب منها ما أمضاه موقوفا وتغريمه مبلغا قدره عشرة آلاف ريال استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/96 وتاريخ 16- 9- 1439 هـ.