أخبار من السعودية.. غذائية وصحية.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إغاثية في 4 دول

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 11:58 مساءً كتب شريف احمد - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (1,350) كرتونًا من التمر للفئات المحتاجة والنازحة وذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية صالة بمحافظة تعز.
واستفاد منها (8,100) فرد، ضمن مشروع توزيع التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025-2026م.
وقام الفريق التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، بتقديم جلسات استشارية ودورات تدريبية متخصصة؛ بهدف تعزيز الصحة النفسية وتخفيف آثار الأزمات في المجتمعات المتضررة، استفاد منها (333) فردًا.
وقام الفريق التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بتدريب (20) مستفيدًا من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة في صيانة وتشغيل أنظمة التكييف.
واستفادت منها (393) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (135) سلة غذائية في مخيم عمري بمعبر طورخم في ولاية ننجرهار بأفغانستان، استفاد منها (810) أفراد من الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025 - 2026م).
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (752) سلة غذائية للنازحين السوريين، والأسر الأكثر احتياجًا بالمجتمع المستضيف في منطقة وادي خالد بجمهورية لبنان، استفاد منها (3.760) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مختلف أرجاء المعمورة.
واستفاد منها (8,100) فرد، ضمن مشروع توزيع التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025-2026م.
الدعم النفسينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروعًا تطوعيًا لتقديم الدعم النفسي للفئات الأكثر احتياجًا في محافظة عدن، والمقام خلال الفترة من (19) وحتى (26) يوليو (2025)م، بمشاركة (5) متطوعين من مختلف التخصصات.
وقام الفريق التطوعي التابع للمركز خلال الحملة، بتقديم جلسات استشارية ودورات تدريبية متخصصة؛ بهدف تعزيز الصحة النفسية وتخفيف آثار الأزمات في المجتمعات المتضررة، استفاد منها (333) فردًا.
دورات تدريبيةنفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعًا تطوعيًا لتقديم الدورات التدريبية للكوادر التقنية في صيانة أنظمة التكييف في محافظة عدن، والمقام خلال الفترة من (19) وحتى (27) يوليو (2025)م، بمشاركة متطوعين اثنين في مجال التبريد والتكييف.
وقام الفريق التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بتدريب (20) مستفيدًا من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة في صيانة وتشغيل أنظمة التكييف.
سلال غذائيةوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (393) سلة غذائية للنازحين من محافظة السويداء إلى محافظة درعا بالجمهورية العربية السورية.
واستفادت منها (393) أسرة، ضمن مشروع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (135) سلة غذائية في مخيم عمري بمعبر طورخم في ولاية ننجرهار بأفغانستان، استفاد منها (810) أفراد من الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام (2025 - 2026م).
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (752) سلة غذائية للنازحين السوريين، والأسر الأكثر احتياجًا بالمجتمع المستضيف في منطقة وادي خالد بجمهورية لبنان، استفاد منها (3.760) فردًا، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة في لبنان.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة في مختلف أرجاء المعمورة.