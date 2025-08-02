شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: ارتفاع كبير في درجات الحرارة بعدد من المناطق بدءًا من الأحد .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد بعض مناطق المملكة طقسًا شديد الحرارة اعتبارًا من يوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، حيث قد تلامس درجات الحرارة 49 درجة مئوية.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الأجواء الحارة ستؤثر على أجزاء من المنطقة الشرقية، ومنطقتي الرياض والمدينة المنورة، بما في ذلك العاصمة.

كما تسجل المنطقة الشرقية أعلى درجات حرارة، حيث يُتوقع أن تتراوح العظمى ما بين 47 إلى 49 درجة مئوية، فيما تتراوح في الرياض والمدينة المنورة بين 45 و47 درجة.

كما دعا المركز المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ التدابير اللازمة، والحرص على البقاء في أماكن باردة قدر الإمكان، خاصة خلال فترة الظهيرة.