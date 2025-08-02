انت الان تتابع كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025: فريق Liquid الهولندي يتوج بلقب بطولة ML:BB MSC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق Liquid الهولندي لقب بطولة ML:BB MSC، إحدى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025)، بعد فوزه في المباراة النهائية بمنطقة أمازون للرياضات الإلكترونية. ونال Liquid جائزة مالية قدرها مليون دولار، إضافة إلى (1000) نقطة في تصنيف الأندية، مما يعزز حظوظه في مواصلة المنافسة على لقب كأس العالم. وفي المركز الثاني جاء فريق SRG.OG الماليزي، الذي حصل على (500) ألف دولار، و(750) نقطة في الترتيب، بينما حصد ONIC Esports PH الفلبيني المركز الثالث وجائزة قدرها (250) ألف دولار، و(500) نقطة. فيما حل رابعًا فريق ONIC Esports ID الإندونيسي، الذي حصل على (150) ألف دولار و(300) نقطة. وعقب ختام المنافسات، توّج الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الكأس للفريق البطل، وسط أجواء احتفالية شهدت حضورًا جماهيريًا واسعًا في صالة ألعاب STC.

كانت هذه تفاصيل خبر كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025: فريق Liquid الهولندي يتوج بلقب بطولة ML:BB MSC لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.