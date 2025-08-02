رسمياً: استرداد الضريبة في السعودية متاح الآن لهذه الفئة وبهذه الشروط.. اعرفها الان

اعلنت المملكة العربية السعودية عن امكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة لفئة السياح من اجل جذب الزوار وتحفيزهم على الإنفاق داخل البلاد وتجعلهم يشعرون بتحقيق قيمة إضافية من زيارتهم ،فعندما يرى السائح أن بإمكانه استرجاع جزء من تكاليفه، تزداد رغبته في الشراء واكتشاف المزيد داخل المدن والأسواق السعودية.

شروط استرداد الضريبة في السعودية للسياح

تسعى السعودية من خلال هذا النظام إلى دعم قطاع السياحة ليصبح أحد أعمدة الاقتصاد، خاصة وهي تواصل فتح أبوابها واستحداث فعاليات متنوعة تجذب الناس من كل مكان بشرط أن تتبع الشروط الواضحة وهي كالتالي:

يجب أن تكون المشتريات غير مستخدمة داخل المملكة.

يجب أن تكون المشتريات مصحوبة بفاتورة ضريبية من مورد معتمد.

يجب تقديم طلب الاسترداد عند مغادرة السعودية عبر مزود خدمة مرخص.

أن يكون السائح غير مقيم ضريبياً في السعودية.

يجب تصدير السلع خارج المملكة خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء.

قبل السفر، تذكر مراجعة مكتب استرداد الضريبة للسياح السعودية في المطار المناسب لضمان استعادة حقك بسهولة. هذه الخطوة البسيطة توفر عليك جهدًا ومالًا وتحسن من تجربتك كزائر للملكة.