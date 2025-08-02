أخبار من السعودية.. عاجل: مصحوبة بصواعق رعدية.. تنبيه من أمطار غزيرة على عسير

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 08:59 مساءً كتب شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وتشمل مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.