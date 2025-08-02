أخبار من السعودية.. عاجل: مصحوبة برياح وصواعق.. أمطار متوسطة رعدية على مكة المكرمة

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 07:39 مساءً كتب شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار متوسطة على محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وتشمل تأثيراتها المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. أمطار غزيرة سبق وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية, وجريان للسيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية.

وبين أن حالة الطقس تلك تشمل مدينة الباحة، ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والعقيق, والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.