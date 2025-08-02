شكرا لمتابعة خبر عن مواطن شاب يتبرع بكليته لصديقه دون أن يخبره.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبرع مواطن شاب بإحدى كليتيه لصديقه الذي عانى على مدى سنوات من مرض الفشل الكلوي المزمن دون علم الأخير بهوية المتبرع الذي هو في الأصل “صديق العمر” كما يصف.

وحدثت الواقعة، حينما عرف الشاب شاكر العتيبي بتدهور حالة صديقه فهاد نتيجة معاناته الصحية بسبب الفشل الكلوي التام ليعتزم التبرع بكليته في إطار التعبير عن الوفاء للصداقة التي جمعتهما.

وقال شاكر إنه يرتبط بصداقة تجمعه بـ فهاد منذ نحو ١٧ عاماً: “قمت بالتبرع بكليتي لصديقي دون أن يعرف عن ذلك عقب تطابق الأنسجة بيننا”، وبذلك أهدى صديقه الحياة، بحسب برنامج “صباح العربية”.

وتسجل عمليات زراعة الكلى معدلات إقبال أكبر ضمن تبرع الأحياء بأعضائهم، إذ بلغ إجمالي عمليات تبرع الأحياء بالكلى نحو 1284 عملية، في العام الماضي، فيما وصلت عمليات تبرع الأحياء بأجزاء من الكبد نحو 422 عملية في الفترة ذاتها، وفقاً للمركز السعودي لزراعة الأعضاء.