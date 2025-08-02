أخبار من السعودية.. إحباط تهريب وترويج 180 كيلوجرامًا من القات و80 ألف قرص مخدر

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على (9) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (180) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. ‏

كما قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر و(34,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي. الحشيش المخدر وفي منطقة نجران، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية السودانية لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

فيما قبضت على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه (46) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إحالته إلى النيابة العامة. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني Email: [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.