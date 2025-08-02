أخبار من السعودية.. عاجل: جامعة نجران تعلن مواعيد الإجراءات الأكاديمية للفصل الدراسي الأول

إعـــلان هـــام ✨



تُعلن عمادة القبول والتسجيل بـ#جامعة_نجران عن مواعيد الإجراءات الأكاديمية للفصل الدراسي الأول للعــام الجامعي ١٤٤٧هـ. pic.twitter.com/F3Lc3ewi5n — عمادة القبول والتسجيل (@admission_nu) August 2, 2025

موعد بداية الدراسة

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة نجران عن مواعيد الإجراءات الأكاديمية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٧هـ.وأوضحت الجامعة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن استقبال طلبات إعادة القيد (للمنسحب - والمطوي قيده) وطلبات الفرص الإضافية يوم الثلاثاء 18-2-1447 الموافق 12 - 8 - 2025 إلى الخميس 20-2-1447 الموافق 14-8-2025 عبر البوابة الإلكترونية. تُعلن عمادة القبول والتسجيل بـ#جامعة_نجران عن مواعيد الإجراءات الأكاديمية للفصل الدراسي الأول للعــام الجامعي ١٤٤٧هـ. This is a Twitter Status— عمادة القبول والتسجيل (@admission_nu)أما استقبال طلبات التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة نجران، سيكون يوم الأحد ٢٣-٠٢-١٤٤٧ الموافق ١٧-٠٨-٢٠٢٥ إلى الأربعاء 26-2-1447 الموافق 20-8-2025 عبر البوابة الإلكترونية.فيما سيكون التقديم على التحويل الداخلي (تغيير التخصص) واستقبال طلبات التأجيل عن الفصل الأول، يوم الأحد ٢٣-٠٢-١٤٤٧ الموافق ١٧-٠٨-٢٠٢٥ إلى الأربعاء 26-2-1447 الموافق 20-8-2025.ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1-3-1447 الموافق 24-8-2025.