اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. عاجل: جامعة نجران تعلن مواعيد الإجراءات الأكاديمية للفصل الدراسي الأول

0 نشر
اليوم- الدمام 0 تبليغ

أخبار من السعودية.. عاجل: جامعة نجران تعلن مواعيد الإجراءات الأكاديمية للفصل الدراسي الأول

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة نجران عن مواعيد الإجراءات الأكاديمية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ١٤٤٧هـ.
وأوضحت الجامعة عبر حسابها بمنصة "إكس"، أن استقبال طلبات إعادة القيد (للمنسحب - والمطوي قيده) وطلبات الفرص الإضافية يوم الثلاثاء 18-2-1447 الموافق 12 - 8 - 2025 إلى الخميس 20-2-1447 الموافق 14-8-2025 عبر البوابة الإلكترونية. تُعلن عمادة القبول والتسجيل بـ#جامعة_نجران عن مواعيد الإجراءات الأكاديمية للفصل الدراسي الأول للعــام الجامعي ١٤٤٧هـ. This is a Twitter Status— عمادة القبول والتسجيل (@admission_nu)

موعد بداية الدراسة

أما استقبال طلبات التحويل الخارجي من جامعة أخرى إلى جامعة نجران، سيكون يوم الأحد ٢٣-٠٢-١٤٤٧ الموافق ١٧-٠٨-٢٠٢٥ إلى الأربعاء 26-2-1447 الموافق 20-8-2025 عبر البوابة الإلكترونية.
فيما سيكون التقديم على التحويل الداخلي (تغيير التخصص) واستقبال طلبات التأجيل عن الفصل الأول، يوم الأحد ٢٣-٠٢-١٤٤٧ الموافق ١٧-٠٨-٢٠٢٥ إلى الأربعاء 26-2-1447 الموافق 20-8-2025.
ومن المقرر أن تكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1-3-1447 الموافق 24-8-2025.
الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا