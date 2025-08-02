أخبار من السعودية.. مجموعة لولو تطلق حملة “صيف لولو” بعروض كبرى في جميع أنحاء المملكة

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 06:31 مساءً كتب شريف احمد - أطلقت مجموعة لولو هايبرماركت حملتها الصيفية المميزة تحت عنوان “صيف لولو”، وذلك في جميع متاجرها بالمملكة العربية السعودية، حيث تهدف الحملة إلى تحويل موسم الصيف إلى تجربة تسوق استثنائية، مليئة بالمكافآت والعروض الترفيهية والجوائز الفاخرة.

وقد انطلقت الحملة بالتعاون مع علامة المجوهرات الرائدة “جوي الوكاس”، وذلك بهدف تقديم أجواء ممتعة وفرص ربح حقيقية للعملاء وأفراد عائلاتهم، في جميع أنحاء المملكة.

تستمر هذه الحملة من ٩ يوليو وحتى ٢٦ أغسطس، حيث لا تقتصر على العروض التوفيرية فحسب، بل تتجاوزها لتوفّر أجواءً احتفالية داخل الفروع من خلال أنشطة موسمية وتجارب ترفيهية مبتكرة، مما يجعل كل زيارة إلى لولوتجربة متجددة ومليئة بالفرص.

اربح ألماسًا بقيمة مليون ريال سعودي

تتألق حملة “صيف لولو” هذا العام بجوائز كبرى عبارة عن مجوهرات ألماسية بقيمة مليون ريال سعودي، وذلك في إطار شراكة استراتيجية مع جوي الوكاس،حيث تتيح هذه الجائزة لعملاء لولو فرصة الفوز بقطع مجوهرات فاخرة وقسائم هدايا حصرية.

كما يمكن للمتسوقين الدخول في السحب الرقمي من خلال مسح رمزالاستجابة السريعة الموجود داخل المتاجر، مما يجعل المشاركة سهلة ومباشرة.

وتتضمن الجائزة الكبرى قلائد متلألئة، دلايات أنيقة، وقسائم مجوهرات – جميعها مصمّمة لتضفي لمسة من الفخامة على تجربة التسوق، وتعزز من قيمةما تقدمه لولو لعملائها هذا الصيف.

احتفال صيفي داخل المتاجر – أكثر من مجرد عروض

حرصت لولو من خلال هذه الحملة على خلق بيئة احتفالية متكاملة داخل المتاجر، حيث تم تنظيم فعاليات موسمية وأنشطة ترفيهية يومية، بما يضمن تجربة عائلية ممتعة ومليئة بالمفاجآت.

تجارب تسوق متنوعة تلبي كل الأذواق

طرحت لولو خلال فترة الحملة سلسلة من الحملات الفرعية التي تخاطب مختلف أنماط الحياة والاهتمامات، وذلك ضمن ثيمات صيفية مبتكرة، شملت ما يلي:

• “ستايل الصيف”: أحدث صيحات الموضة والعروض الخاصة على الأزياءالصيفية.• “إشراقة الجمال”: خصومات مميزة على أفضل مستحضرات العناية بالبشرة والجمال.• “مأكولات صحية”: عروض مغرية على المنتجات الغذائية المغذية.• “العبها صح”: تخفيضات على معدات الألعاب والإكسسوارات الإلكترونية.• “موود الصيف”: تشكيلة مبهجة من آيس كريم الصيف.• “نكهات تبرد جوّك”: مجموعة من المشروبات الباردة والمنعشة.• “برودتها من الطبيعة”: عروض خاصة على الفواكه والعصائر الطازجة.• “لولو السيمفونية الحلوة”: خيارات حلويات ترضي مختلف الأذواق.• “أهلاً بالصيف”: نظارات شمسية أنيقة تناسب إطلالات الصيف.

فعاليات عائلية وأجواء كرنفالية

إضافة إلى العروض الترويجية، تنظم لولو سلسلة من الفعاليات الترفيهية المصاحبة مثل كرنفالات الصيف، مسابقات ألعاب الفيديو، والمناطق الترفيهية العائلية، وذلك لتوفير بيئة تسوق مليئة بالإثارة والمرح لجميع الزوار.

التزام لولو بتجربة متكاملة

من خلال حملة “صيف لولو”، تؤكد مجموعة لولو التزامها المستمر بتقديم تجربةتسوق متكاملة تمزج بين التوفير، الترفيه، والجوائز، لا سيما في ظل تعاونها مع علامات فاخرة مثل جوي الوكاس، الأمر الذي يعكس تطلعاتها لتقديم أعلى قيمةلعملائها في المملكة