الشبل يوضح حكم وضع صورة المتوفي على تطبيقات التواصل.. فيديو

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل حكم وضع صورة الشخص المتوفى على ستوري عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب٠

وقال الشبل:”وضع صور الأموات على خلفية الجوالات أو في حالاتها داخل في عموم النهي عن الصور ورفعها ونشرها”٠

وأضاف” روى الإمام مسلم في صحيحه ” ألا أبعثك على ما أبعثني عليه النبي ألا تدع صورة إلا طمستها فلا يجوز وضعها وإنما الدعاء يُذكر به بالرسائل أو بالكلام من غير وضع الصور”٠