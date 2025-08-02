اخبار السعوديه

رسمياً: الهلال السعودي يفتح باب التفاوض مع نجم ليفربول داروين نونيز.. صفقة كبرى تهز سوق الانتقالات!

بدا نادي الهلال السعودي خطوة فعلية في طريقه للتعاقد مع الأوروجواياني داروين نونيز، مهاجم لتعزيز هجومه ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال السعودي يفتح باب التفاوض مع نجم ليفربول داروين نونيز

ووفقا لما كشفه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، أن إدارة الهلال عرضت خطته ومشروعه على نونيز خلال الأيام القليلة الماضية يشمل المشروع الكامل للنادي.

وأكد رومانو، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، أن المزيد من المحادثات ستحدث خلال الفترة المقبلة، من أجل وضع التفاصيل المالية للصفقة.

وتُشير التقارير إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تقدمًا في المفاوضات، خاصة مع سعي الهلال لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، ومواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

