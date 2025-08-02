أخبار من السعودية.. عاجل: الأرصاد: أمطار على عدة مناطق حتى الثلاثاء وأجواء غير مستقرة جنوب وغرب المملكة

.

أمطار غزيرة

إجراءات احترازية

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 04:57 مساءً كتب شريف احمد - تشهد مناطق جنوب وغرب المملكة استمرارًا في الحالة المطرية حتى يوم الثلاثاء القادم ، حيث يُتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في جازان وعسير والباحة والطائف، مع فرص لجريان السيول وتشكّل السحب الرعدية، فيما تتواصل الأمطار المتفرقة على بعض المحافظات في الرياض والمدينة المنورةواوضح المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثير الحالة الجوية على المحافظات الجبلية في منطقة جازان، وتشمل الريث، هروب، الدائر، فيفاء، العارضة، والحرث، حيث تتواصل الأمطار الغزيرة حتى الثلاثاء.فيما تُسجّل المدن الساحلية مثل جازان وصامطة وأبو عريش وصبيا وبيش والدرب والطوال هطولات متوسطة إلى غزيرة خلال فترات متفاوتة، وتستمر الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على فرسان خلال نفس المدةوأشار المركز الى أن منطقة عسير ستبقى ضمن نطاق الحالة، إذ تُسجّل محافظات أبها وخميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وتنومة وبلقرن أمطارًا غزيرة حتى يوم الثلاثاء القادم وسط فرص لتشكل السحب الرعدية المصحوبة بزخات نشطة.وتشهد بلّسمر ومحايل عسير ورجال ألمع والمجاردة أمطارًا متوسطة حتى مساء الأحد في حين تتواصل الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على محافظة البرك حتى نهاية الحالةوفي منطقة الباحة، بيّن المركز أن الحالة ستشمل جميع المحافظات، من بينها الباحة، بلجرشي، المندق، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، والقرى، بهطولات متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الثلاثاء، مع نشاط للرياح المصاحبة في بعض المرتفعاتكما تتواصل الأمطار الرعدية على محافظات الطائف وميسان والعرضيات بمنطقة مكة المكرمة حتى نهاية الحالة، فيما تسجّل المويه وتربة ورنية والقنفذة والليث هطولات خفيفة إلى متوسطة، وتشهد العاصمة المقدسة ومحافظتا الجموم وبحرة أمطارًا متفرقة حتى مساء الإثنين.وأشار التقرير إلى استمرار فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على محافظات المهد، وادي الفرع، العيص، والحناكية بمنطقة المدينة المنورة من الأحد حتى الثلاثاء، في ظل تكوّن السحب المنخفضة وتدنٍ في مدى الرؤية في بعض الفتراتوفي منطقة الرياض، تستمر فرص الأمطار الخفيفة على محافظات الدوادمي والقويعية وعفيف يومي الأحد والإثنين بينما تتراجع فرص الهطول تدريجيًا يوم الثلاثاء، وتشهد حوطة بني تميم والأفلاج أمطارًا خفيفة يوم الأحد فقطودعا المركز إلى متابعة النشرات والتحديثات اليومية عبر القنوات الرسمية، مع التأكيد على أهمية تجنب مواقع تجمعات المياه وتغيرات الطقس المفاجئة، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية لا تزال في طور المتابعة المستمرة وسيتم تحديث البيانات وفق المستجدات الميدانية