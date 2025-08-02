أخبار من السعودية.. أسواق المملكة تزدان بأجود أصناف العنب وكميات الإنتاج تتجاوز 122 ألف طن

جودة عالية

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 04:57 مساءً كتب شريف احمد - تشهد مناطق المملكة خلال شهر أغسطس الجاري، موسم إنتاج العديد من الفواكه المحلية الصيفية، حيث تزخر الأسواق بأبرز أصناف الفواكه التي تفوق المستورد جودةً وإقبالًا.ويحظى العنب المحلي برواجٍ كبير وسط المستهلكين، ويغطي إنتاجه الوفير كافة الأسواق، حيث تنتج المملكة أكثر من (122.3) ألف طن، ويتميز باحتوائه على قيمة غذائية عالية، ومذاق محبب، إلى جانب دوره الحيوي في الصناعات التحويلية.وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن زراعة العنب في المملكة تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الدعم الحكومي الكبير، إضافةً إلى تبني استخدام التقنيات الحديثة، والممارسات الزراعية الجيدة؛ ما أسهم في زيادة الإنتاج، ورفع كفاءته وجودته.وبينت أن العديد من مناطق ومحافظات المملكة تشتهر بإنتاج وزراعة العنب، ومن أبرزها، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، المدينة المنورة، عسير، ومحافظة الطائف.وأبانت الوزارة، أن أصناف العنب المحلي تمتاز بالجودة العالية، والطلب الكبير عليها في الأسواق، مشيرةً إلى أن من أبرز الأصناف المشهورة، الطائفي، الحلواني، البناتي، إيرلي سويت، كريمسون سيدلس، طومسون سيدلس، السوبيريور.ويُسهم تعدد أصناف العنب المحلي في تنوع استخدامه بالعديد من الصناعات التحويلية، مثل العصائر، والمثلجات، والحلوى، كما يُسهم إنتاج العنب وتنوعه في دعم الأمن الغذائي، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.وأشارت الوزارة، إلى أنها تولي اهتمامًا بالغًا بتمكين المزارعين في مختلف مناطق المملكة، حسب الميزة النسبية لمنتجاتهم من المحاصيل والفواكه، وذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من الدعم الفني، والخدمات الإرشادية، والتسهيلات التمويلية، إلى جانب تشجيعهم على التوسع في تطبيق التقنيات الزراعية الحديثة؛ للإسهام في رفع كفاءة الإنتاج الوطني، وتعزيز الاكتفاء الذاتي بالمملكة.