أخبار من السعودية.. 6 آلاف مستفيد في يونيو.. هيئة المحامين توسّع خدماتها القانونية

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 04:57 مساءً كتب شريف احمد - سجلت الهيئة السعودية للمحامين أرقامًا نوعية في تقديم خدماتها للمستفيدين خلال شهر يونيو 2025م، حيث أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة عدد الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، مما يعكس جهودها المستمرة لتعزيز قطاع المحاماة ودعم المحامين والمستفيدين في المملكة.
حيث تم إصدار 77 طلبًا جديدًا لسجلات المنشآت القانونية، بينما صدر 271 سجل منشأة قانونية برقم 700، وقد تلقت الهيئة خلال الشهر 146 طلبًا جديدًا للمعونات الحقوقية، و17 طلبًا قيد الدراسة، فيما أنجزت 147 طلبًا.
وانضم إلى الهيئة 379 عضوًا أساسيًا جديدًا، و72 عضوًا أكاديميًا جديدًا، و36 عضوًا مهنيًا جديدًا.
وقد شهدت الهيئة تسجيل 193 معتمدًا جديدًا في الاعتماد المهني السعودي للقانونيين، و211 متدربًا جديدًا لبرنامج الاعتماد العام، و5 متدربين للاعتماد المتخصص بالإقامة المميزة، كما تلقت الهيئة 8 طلبات جديدة للدعم المهني، و7 طلبات قيد الدراسة، بينما أنجزت 7 طلبات أخرى.
وفي جانب الدورات التدريبية، قدمت الهيئة 5 برامج وأنشطة تدريبية، استفاد منها 340 متدرب، بواقع 28 ساعة تدريبية.
وقد تلقت الهيئة 11 بلاغًا واردًا جديدًا، وعالجت 19 بلاغًا واردًا، فيما وضعت 81 بلاغًا قيد الدراسة، كما أنجزت الهيئة 36 شكوى، بينما لا تزال 65 شكوى قيد الدراسة، بالإضافة إلى 81 شكوى واردة جديدة.
وأكدت الهيئة السعودية للمحامين أن هذه الأرقام تعكس التزامها بتقديم خدمات متميزة وتطوير قطاع المحاماة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030 لتعزيز العدالة وتمكين المحامين.
خدمات متعددةوأوضحت الهيئة أنها قد خدمت 2297 متصل، فيما تجاوبت مع 1622 محادثة في تطبيق الواتساب، كما استقبلت الهيئة 147 زائرًا تمت خدمتهم بأفضل صورة ممكنة.
