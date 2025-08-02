عاجل.. منع المقيمين من السكن في هذه الأحياء بالرياض وجدة والبشرية تكشف السبب!

في ظل التداول الواسع لمزاعم غير موثوقة،نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بشكل قاطع صحة الشائعات المتداولة حول منع المقيمين من السكن في أحياء معينة بمدينتي الرياض وجدة، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

منع المقيمين من السكن في هذه الأحياء بالرياض وجدة والبشرية تكشف السبب

وأكدت الوزارة رسميا في بيان توضيحي أن العاملين الوافدين يتمتعون بحرية كاملة في اختيار أماكن سكنهم داخل المملكة، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين السارية، داعية الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وأكدت الوزارة أن اللوائح التنظيمية المتعلقة بالسكن تهدف فقط إلى ضمان تنظيم عملية الإقامة، وحماية حقوق جميع الأطراف، ومكافحة الإقامة غير النظامية، مع التأكيد على التزام المملكة بتوفير بيئة معيشية مناسبة للقوى العاملة المساهمة في تنمية البلاد.