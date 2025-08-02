الهئية الملكية في العلا تحذر: مخالفات وغرامات تبداء من اليوم على الاضاءة الخارجية المخالفة للشروط الجديدة.. شاهد بالصور

اُعتمد اليوم الجمعة تفاصيل قرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا باعتماد الدليل الفني لاشتراطات الإضاءة الخارجية، الذي صدر مؤخراً ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار مع ملاحظة إعفاء المخالفين للمرة الأولى من سداد قيمة الغرامة المقررة.

مخالفات وغرامات تبداء من اليوم في العلا على الاضاءة الخارجية المخالفة للشروط الجديدة

وضع الدليل اشتراطات من شأنها الحدّ من التلوث الضوئي وتحسين البيئة الليلية من خلال تنظيم مستويات وأنواع الإضاءة المستخدمة في الإضاءة الخارجية للملكيات العامة والخاصة، ما يسهم في تحسين المشهد الحضري والحفاظ على الهُوِيّة البصرية للنطاق الجغرافي، وحماية البيئة الطبيعية من الآثار الضارة للتلوث الضوئي.

الشروط العامة للإضاءة الخارجية

يشترط في الإضاءة الخارجية ألا يتعدى الحد الأقصى لدرجة حرارة اللون 2700 كلفن، وألا يقلّ الحد الأدنى لمقياس التجسيد اللوني (CRI) عن 80، وأن تكون من نوع الصمام الثنائي الباعث لمصدر الضوء (LED) على ألا تقل فاعليته عن 120 لومن للواط الواحد.

كما يجب أن يتم تركيبها على أقل ارتفاع ممكن بما لا يتجاوز حدود ارتفاع السقف بأي حال من الأحوال، وأن تكون متلائمة مع مستوى ارتفاع المباني والأماكن المجاورة، وألا تتسبب بأي تشتيت أو مخاطر لحركة مرور المركبات. ولا يُسمح بالإضاءة الموجهة للواجهات إلا في الحالات التي تسمح بها الهيئة.

ولا يجوز تشغيل الإضاءة الخارجية خلال ساعات النهار، ويجب إغلاقها أو تعتيمها خلال فترات حظر التشغيل، وفي حال استخدام الإضاءة لأغراض الأمن أو السلامة، يجب التحكم فيها من خلال مستشعر حركة يعمل على إغلاق الإضاءة تلقائيًا بعد فترة لا تزيد عن عشر دقائق، ويُستثنى من متطلبات حظر التشغيل المباني التي لها إضاءة خارجية واحدة ضرورية للأمن والسلامة، وإضاءة الزينة المؤقتة خلال المناسبات الخاصة والعطل الرسمية، والأنشطة التجارية التي تعمل على مدار 24 ساعة أو تبدأ بالعمل قبل شروق الشمس، وكذلك إضاءة المساجد خلال شهر رمضان أو في حال كان وقت صلاة العشاء أثناء فترة الحظر خلال الأشهر الأخرى.

ويجب تصميم الإضاءة الخارجية لتكون مانعة للتعدي، لضمان عدم تعدي الضوء للأعلى خارج النطاق الأفقي، كما يجب أن تتضمن تركيبات الإضاءة على حماية، وفي حال لم تكن التركيبة اعتيادية، يمكن استخدام تركيبات ملحقة كالحماية الخارجية أو الشرائح لتخفيف الإضاءة الصاعدة، ويسمح باستخدام إضاءات الزينة التي تنبعث منها إضاءات صاعدة كأحبال الإضاءة أو الأحبال المضيئة غير المحمية في منطقتَي الإضاءة، بشرط ألا يتجاوز مجموع اللومن 300 لومن.

ولضمان عدم إحداث وهج غير مرغوب فيه، يجب حماية اللمبات أو مصادر الإضاءة المكشوفة باستخدام شرائح حماية أو غيرها من ملحقات التخفيف الأخرى، بحيث يتم تركيبها بزوايا رؤية ممكنة.