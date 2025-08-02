شكرا لمتابعة خبر عن أمطار أبها ترسم مشهدًا صيفيًا بديعًا في المدينة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت أبها مساء اليوم الجمعة أجواءً ممطرة خلابة أنعشت الطبيعة الخلابة، في مشهد رائع أظهر جمال الصيف بالمدينة .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصورًا للأمطار، والشوارع وهي ممتلئة بالمياه، في أكثر شهور السنة حرارة.

وتساقطت زخات المطر على مختلف أنحاء المدينة وسط درجات حرارة معتدلة، حيث اكتست الشوارع والمنازل بحلة بديعة، تفاعل معها السكان بفرح وارتياح.