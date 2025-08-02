شكرا لمتابعة خبر عن في لحظة واحدة… تحوّل الواتساب إلى ساحة عشق وولاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقب ظهور شعار المملكة العربية السعودية الشهير في محادثة سمو ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان ، مع الأمير تركي بن طلال، والتي تم خلالها اعتماد التصميم الجديد لمطار أبها، شهدت المملكة تفاعلاً وطنيًا واسعًا، ولكن هذه المرة عبر تطبيق “واتساب”.

وفي مشهد يعبّر عن عمق الانتماء وروح الوحدة، بادر آلاف المواطنين من مختلف الأعمار والمناطق إلى توحيد صور ملفاتهم الشخصية على التطبيق، واضعين شعار المملكة الرسمي رمزًا للفخر والولاء.

والذي ميّز هذه الحملة هو عفويتها وصدقها؛ إذ لم تكن منظمة أو مدفوعة من جهة، بل انطلقت بشكل تلقائي وانتشرت بسرعة كبيرة بين الأفراد والعائلات، وصولًا إلى القروبات الرسمية والخاصة صورة واحدة… رسالة واحدة… شعب واحد تحت راية واحدة.