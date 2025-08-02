أخبار من السعودية.. تفاصيل درجات الحرارة والظواهر الجوية ونسب الرطوبة على مدن المملكة

درجات الحرارة

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 43 32 70 أمطار خفيفة إلى متوسطة المدينة المنورة 41 32 45 غائم جزئى / رياح نشطة الرياض 45 31 15 صحو إلى غائم جزئي جدة 41 32 85 غائم جزئي/عوالق ترابية الدمام 46 34 50 غائم جزئى / رياح نشطة أبها 29 19 85 أمطار متوسطة إلى غزيرة تبوك 39 26 50 صحو إلى غائم جزئي بريدة 44 27 25 صحو إلى غائم جزئي حائل 40 25 20 غائم جزئى / رياح نشطة الباحة 25 20 80 أمطار متوسطة إلى غزيرة عرعر 41 28 35 صحو سكاكا 40 24 40 صحو جازان 38 33 85 أمطار متوسطة إلى غزيرة نجران 39 31 65 أمطار خفيفة إلى متوسطة الخرج 47 32 15 غائم جزئى / رياح نشطة المجمعة 43 28 15 صحو وادي الدواسر 45 32 15 امطار خفيفة الدوادمي 42 26 25 امطار خفيفة شرورة 44 30 20 امطار خفيفة

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية طريف 37 20 70 صحو الطائف 32 24 75 أمطار متوسطة إلى غزيرة القنفذة 37 29 80 أمطار خفيفة إلى متوسطة ينبع 42 30 80 صحو إلى غائم جزئي العلا 41 29 50 صحو الأحساء 48 35 15 غائم جزئى / رياح نشطة حفر الباطن 46 30 15 صحو بيشة 39 30 45 أمطار خفيفة إلى متوسطة الوجه 37 28 90 ضباب خفيف رفحاء 44 28 20 صحو القريات 37 21 80 رياح نشطة السودة 22 13 85 أمطار متوسطة إلى غزيرة روضة التنهات 47 32 15 رياح نشطة صحراء الدهناء 47 32 15 رياح نشطة الصمان 48 32 15 رياح نشطة

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية ونسب الرطوبة المتوقعة، اليوم السبت، على مدن المملكة.وسجلت الأحساء أعلى درجة حرارة 48 مئوية، فيما سجلت الدمام 46 والرياض 45 ومكة 43 والمدينة المنورة 41 درجة.وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية كالتالي: