أخبار من السعودية.. شاهد بالفيديو.. شهادة للتاريخ.. لأول مرة تسجيل يكشف تفاني خادم الحرمين في العمل

الشيخ المستشار حمد بن عبيكان آل عمران في تسجيل من مكتبة راشد بن عساكر:



تفان مطلق

نحو نصف قرن من الزمان كانت كافية لنقل الرياض من مدينة إلى أيقونة عالمية للنهضة ورمزًا للتطور غير المسبوق، بتوقيع قائد وهب حياته مخلصًا لرفعة وطنه وتفانى في عمله حتى أصبح مضربًا للمثل ورمزًا للإخلاص.ومن الألف إلى الياء في نهضة الرياض، يحمل كل ركن في المدينة السعودية بصمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشهادة من عاصروا مقامه الكريم حين كان أميرًا للمنطقة.يروي أقدم موظف حكومي عمل في إمارة منطقه الرياض منذ عام 1366 هـ / 1946م، الشيخ المستشار حمد بن عبيكان آل عمران، كاشفًا عن جانب من شخصية الملك سلمان بن عبدالعزيز حين عمل معه لمدة 42 عامًا.

يقول "آل عمران" في تسجيل نشرته مكتبة راشد بن عساكر: عملت 42 سنة مع الملك سلمان وكان يصل إلى مقر عمله منذ الساعة السابعة صباحًا.ويكمل: والله العظيم ما أعلم تحت أديم السماء من موظفي الدولة، لا الأولين، ولا الآخرين عمل مثله، كل الأمور التى ترتبت في المدينة من الألف إلى الياء كلها سلمان".