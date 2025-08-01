بدءًا من اليوم.. السعودية تقفل مكاتب وزارة الخارجية والمالية اليمنية في ‎الرياض لهذا السبب!

كشفت مصادر حكومية مطّلعة عن توجه رسمي لإغلاق مكاتب وزارتي المالية والخارجية في العاصمة السعودية الرياض، بدءًا من اليوم، بعد قرابة 10 سنوات من العمل من الخارج.

السعودية تقفل مكاتب وزارة الخارجية والمالية اليمنية في ‎الرياض لهذا السبب!

وأوضحت المصادر أن الخطوة تأتي ضمن توجيهات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن بريك، في إطار برنامج "إصلاح100يوم" و تعزيز الحضور المؤسسي والسيادي في الداخل.

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد القرار أو يوضح ما إذا كان سيشمل وزارات ومؤسسات أخرى لا تزال تواصل عملها من خارج البلاد.