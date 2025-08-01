شكرا لمتابعة خبر عن لحظة وصول أولى رحلات طيران ناس المباشرة من الرياض إلى موسكو .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل مطار فنوكوفو الدولي في موسكو اليوم الجمعة، أولى رحلات طيران ناس المباشرة القادمة من الرياض، في تدشين لأول خط جوي مباشر يربط بين السعودية وروسيا.

ويأتي إطلاق هذا الخط الجديد في إطار شراكة بين طيران ناس والهيئة السعودية للسياحة، على أن يتم تشغيل ثلاث رحلات أسبوعيًا بين مطار الملك خالد الدولي ومطار فنوكوفو، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من التوسع الدولي لطيران ناس، وضمن الجهود الوطنية لتعزيز حركة السياحة والطيران، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، لفتح آفاق جديدة أمام السياح من روسيا لاكتشاف الوجهات السعودية المتنوعة مثل العلا والدرعية وسواحل البحر الأحمر.

والجدير بالذكر أن طيران ناس يشغل أكثر من 2000 رحلة أسبوعية إلى أكثر من 70 وجهة في 30 دولة، ويواصل توسيع شبكته العالمية ضمن خطته للوصول إلى 165 وجهة حول العالم.

