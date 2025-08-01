اخبار السعوديه

شاهد كيف سيبدو مطار أبها الجديد بعد اعتماده تصميمه الضخم من الأمير محمد بن سلمان اليوم

استعرض أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال صورة لمحادثة له مع ولي العهد الأمير لاعتماد التصميم النهائي لمطار أبها الجديد الذي نشره المعروف عبر منصة x حمد الكلباني الباحث في الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل مشروع مطار أبها الجديد:

- يتميز بتصاميمه التي تريد التراث والهوية المميزة

 - يتميز بالتصميم المعماري المنسجم مع البيئة والطبيعة

- يقدم تجربة ثرية للزوار والزوار.

ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى للمطار بحلول عام 2028، على أن يسهم المشروع في تعزيز الربط الجوي لمنطقة عسير مع الوجهات المحلية والإقليمية والدولية، في إطار دعم التنمية الشاملة للمنطقة.

