تابع الان خبر السعودية ترحب باعتراف كندا ومالطا المرتقب بدولة فلسطين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعربت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بإعلان كل من رئيس وزراء كندا، مارك كارني، ورئيس وزراء جمهورية مالطا، روبيرت أبيلا، عزمهما على الاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر المقبل.

دعم سعودي للخطوات الإيجابية نحو حل الدولتين

وفي بيان رسمي صادر عن الوزارة، أشادت المملكة بهذه القرارات الإيجابية التي تُعد خطوة مهمة على طريق تثبيت حل الدولتين، وتعكس تنامي التوافق الدولي بشأن أهمية إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

دعوة لبقية الدول لاتخاذ خطوات مماثلة

وجددت المملكة دعوتها لباقي دول العالم إلى اتخاذ مواقف جادة مشابهة، تساهم في دعم عملية السلام الشامل، وتعزز المساعي الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

خطوة تعزز جهود الاعتراف الدولي

ويُنظر إلى إعلان كندا ومالطا كتحول مهم في مواقف بعض الدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية، حيث يمثّل هذا التوجه مؤشرًا على تغير متزايد في التوجهات الدولية بشأن ضرورة الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.