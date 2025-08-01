أخبار من السعودية.. قمر التربيع الأول.. توصيات مهمة للحصول على أفضل مشاهدة

قمر التربيع الأول

مرحلة البدر

الدمام في الجمعة 1 أغسطس 2025 10:37 مساءً كتب شريف احمد - يرصد القمر في طور التربيع الأول مساء اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025 في سماء الوطن العربي.ويعد فرصة مثالية لرصد وتصوير سطح القمر حيث يظهر نصفه مضاءً والنصف الآخر مظلمًا، ما يتيح رؤية واضحة لتفاصيل سطحه مثل الفوهات والجبال الممتدة على طول الخط الفاصل بين الظل والنور المعروف باسم الحد الفاصل.وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة، أنه سيشرق القمر من الأفق الجنوبي الشرقي بعد الظهر بالتوقيت المحلي ويصل إلى لحظة التربيع الأول عند الساعة 03:41 مساءً بتوقيت مكة (12:41 ظهراً بتوقيت غرينتش) حيث يكون قد أكمل ربع مداره حول الأرض لهذا الشهر.ومع غروب الشمس يبلغ القمر أعلى ارتفاع له في السماء ما يجعل توقيت الرصد مثاليًا وسيبقى مرئيًا إلى ماقبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي مما يمنح الراصدين فترة طويلة للرصد والاستمتاع بالمشاهدة.وبين أبو زاهرة أن مرحلة التربيع الأول تعد من أفضل الأوقات لرصد تضاريس القمر السطحية باستخدام منظار أو تلسكوب صغير الحجم حيث يبرز التباين بين الضوء والظل التضاريس بشكل ثلاثي الأبعاد وتظهر الحواف الحادة للفوهات والجبال بوضوح ما يساعد على تمييز الملامح الجغرافية للقمر بسهولة.وتابع: ومع تقدم الأيام تزداد المسافة الظاهرية بين القمر والشمس في قبة السماء ويقترب تدريجيًا من مرحلة البدر المكتمل وبدلاً من شروقه بعد الظهر سيبدأ القمر في الشروق، بالتزامن مع غروب الشمس ما يتيح رؤيته في أوقات أكثر ملاءمة لعامة الناس.وأوضح أبو زاهرة أنه للحصول على أفضل مشاهدة يوصى باستخدام تلسكوب بفتحة تتراوح بين 4 إلى 6 بوصات حيث يمكن رؤية تفاصيل دقيقة مثل الفوهات الجبلية والتضاريس السطحية، كما أن استخدام مرشحات ضوئية يمكن أن يعزز وضوح التفاصيل.