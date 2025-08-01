طيران ناس يتجاوز التوقعات ويطلق اليوم أولى رحلاته من الرياض إلى موسكو مباشرة.. تعرف على أسعار التذاكر

استقبل مطار فنوكوفو الدولي في موسكو اليوم الجمعة 1 اغسطس 2025 ، أولى رحلات طيران ناس المباشرة القادمة من الرياض، في تدشين لأول خط جوي مباشر يربط بين السعودية وروسيا.

ناس يطلق اليوم أولى رحلاته من الرياض إلى موسكو مباشرة

يعد ذلك فصل جديد من الربط الجوي كأول طيران يشغل رحلات مجدولة ومباشرة بين المملكة العربية السعودية وروسيا.

‏وسيشغل طيران ناس ثلاث رحلات أسبوعيًا من مطار الملك خالد الدولي Ruh إلى مطار فونوكوفو VKO في موسكو.

وتمت جدولة هذه الرحلات خلال أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، وسيكون الوصول إلى موسكو في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

اسعار الرحلات من الرياض إلى موسكو

جاءت اسعار الرحلات بداية من مبلغ 899.99 ريال سعودي ذهاب فقط قابل للزيادة عند حجز الذهاب والعودة وكذلك عند الحجز الفندقي.

الجدير بالذكر أن طيران ناس يشغل أكثر من 2000 رحلة أسبوعية إلى أكثر من 70 وجهة في 30 دولة، ويواصل توسيع شبكته العالمية ضمن خطته للوصول إلى 165 وجهة حول العالم.